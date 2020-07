Stimmung bei Tiroler Firmen so schlecht wie in der Finanzkrise

Innsbruck – Die Stimmung in den Tiroler Unternehmen schwankt wöchentlich und ist auch innerhalb einer Branche höchst unterschiedlich. So sieht der Befund der Wirtschaftskammer Tirol zur aktuellen Situation in Tirols Firmen aus. Fest steht, dass die Leitbetriebe ihre aktuelle Lage und die Erwartungen für die kommenden Monate insgesamt so schlecht einschätzen wie zuletzt in der Finanzkrise 2009 – der entsprechende Geschäftsklimaindex der ­Kammer sackte auf den tiefsten Stand der vergangenen elf Jahre ab. „Eine Erholung ist erst im Laufe des Jahres 2021 in Sicht.“