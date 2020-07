Anwalt: „Novelle des Epidemiegesetzes kostet Bund Milliarden“

„Letztlich haben somit alle Betriebe, die nicht systemrelevant waren, einen Anspruch auf Entschädigung“, so Sander. Und zwar für den gesamten Zeitraum bis zur Aufhebung der jeweiligen Maßnahmen: Der Handel durfte nach dem Lockdown Mitte März erst ab 14. April bzw. 2. Mai wieder schrittweise aufsperren, die Gastronomie am 15. Mai, die Hotels am 29. Mai. Außerdem beginnen bereits abgelaufene Fristen wieder neu zu laufen. Das heißt: Wer bisher keinen Antrag auf Entschädigung gestellt hat, kann ihn binnen drei Monaten nach Aufhebung der behördlichen Maßnahme nachholen. „Die Novelle hat das Potenzial, die Republik viele Milliarden zu kosten“, so Sander.