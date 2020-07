Heiß ersehnter Ferienbeginn für etwa 93.400 Tiroler Schüler

Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Reichenau in Innsbruck stürmen mit ihren Zeugnissen aus der Schule und hinein in die Sommerferien. Diese beginnen heute in Tirol, Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, der Steiermark und Vorarlberg.

© TT/Vanessa Rachlé