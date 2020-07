„Schlimmstenfalls bricht sich der Flügel den Haxn“: Open-Air-Kino im Zeughaus

Zum Finale wird aller Italienverliebtheit zum Trotz fremdgegangen: „Ohne den Griechen geht es nicht“, sagt Norbert Pleifer. „In 25 Jahren Kino unter den Sternen haben wir einmal auf ,Alexis Sorbas‘ verzichtet – und wurden dafür mit Dauerregen bestraft.“ Von Sorbas habe man sich das Motto für das heurige Zeughaus-Spektakel geliehen: „Did you ever see a more splendiferous crash?“, will der von Anthony Quinn gespielte Grieche in einer Szene wissen – ob man jemals einen so bildschönen Zusammenbruch gesehen hat. „Auch für uns ist heuer etwas zusammengerumpelt“, sagt Norbert Pleifer, „aber schlimmstenfalls bricht sich nur der Flügel den Haxn.“