Vandalen verwüsteten Kärntner Schule: Enormer Schaden

Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag in einer Schule in der Kärntner Gemeinde Lendorf (Bezirk Spittal an der Drau) massive Schäden - die Polizei geht von mehreren Hunderttausend Euro aus - angerichtet. Teile des Schulgebäudes wurden durch das Verstopfen von Waschbecken-Abflüssen geflutet, Decken und Mauerwerk vom Keller bis zum Obergeschoß wurden beschädigt, Deckenteile fielen herab.