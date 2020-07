Abendliche Maskenpflicht in Velden und am Klopeiner See

Die angekündigte abendliche Maskenpflicht in Kärntner Tourismus-Hotspots wird nach vorläufigem Stand ab Freitag im Zentrum von Velden, in Teilen von Pörtschach und Krumpendorf sowie am Klopeiner See gelten. Das ergab ein APA-Rundruf am Donnerstag. Sie soll in der Zeit von 21.00 bis 2.00 Uhr im öffentlichen Raum gelten - auf Straßen, Promenaden und Wegen, nicht aber in Lokalen und ihren Sitzgärten.

In Velden werde der Corso, die Seepromenade und die einbindenden Straßen von der Pflicht, Mund-Nasenschutz zu tragen, umfasst sein, sagte Bernd Riepan, als Bezirkshauptmann von Villach-Land für Velden zuständig. Am Faaker See, der ebenfalls in Riepans Zuständigkeit fällt, sieht der Behördenleiter aktuell keinen Bereich mehr, der einer Maskenpflicht bedürfte. Der Faaker Bauernmarkt, der regelmäßig viele Menschen anzog, wurde nämlich bis auf weiteres ausgesetzt.

In Pörtschach sind dem Entscheid der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land zufolge der Monte-Carlo-Platz, die Strandpromenade sowie die Blumenpromenade bis zum Promenadenbad umfasst. In Krumpendorf muss Mund-Nasen-Schutz auf rund 200 Metern der Bundesstraße im Zentrum getragen werden.