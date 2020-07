Mit neuem Plan in die Sportzukunft Innsbrucks

Dass die Innsbrucker sehr bewegungsaffin sind, sei bekannt, meint Sportstadträtin Elisabeth Mayr (SPÖ). Doch es habe große Veränderungen gegeben – besonders einen steigenden Anteil an „informellem und individuellem“, also nicht vereinsbasiertem Sport. Für den Sportentwicklungsplan soll daher auch die Bevölkerung direkt befragt werden, „nicht mehr nur über Vereine, Verbände und Veranstalter“. Die Sportaktivitäten und -bedürfnisse sollen zudem generationen- und geschlechterspezifisch untersucht werden, um am Ende klären zu können, wo es noch Defizite gibt und was es für die Zukunft braucht.