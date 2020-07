Aus Pilotversuch in Telfs wird Regelschule

Telfs – Der Schulversuch „Technisches Gymnasium am BRG Telfs“ wird ins Regelschulwesen überführt – das wurde nun mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen Bildungsministerium, Land und der Firma Thöni fixiert. Schulerhalter soll ein privater Trägerverein mit Bund, Land und den Thöni Industriebetrieben werden. Ab dem Schuljahr 2021/22 soll dann der kontinuierliche Schulbetrieb einer Sonderform der allgemeinbildenden höheren Schule gewährleistet sein.

Die nötigen Schulräume stellt Thöni kostenfrei am Standort der Thöni-Akademie in Telfs bereit. Die Sonderräume für Naturwissenschaften, Bildnerische Erziehung und Musik sowie die Turnsäle werden an der AHS Telfs zur Verfügung gestellt. (TT)