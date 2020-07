Ausstellung in Schwaz: Die vielen Facetten einer königlichen Disziplin

Eine kuratorische Arbeit, die in diesem Fall ein reines Vergnügen gewesen sein muss, konnte sich Dankl doch aus einer hochkarätigen Tiroler Privatsammlung genau die Blätter auswählen, die in sein Konzept passten. Was angesichts der Namen, um die es sich da handelt, wohl eher eine Frage der Qual der Wahl als der künstlerischen Qualität gewesen sein muss.

Fatal an die Kunst von Gustav Klimt erinnert die um 1904 datierte „Frau mit Panther“ von Josef Maria Auchentaller, einem zu Unrecht völlig in Vergessenheit geratenen Vertreter des Wiener Jugendstils. Eines der Highlights der 59 grafischen Leckerbissen ist aber unzweifelhaft Artur Nikodems um 1923 in Rötel gezeichneter „Akt mit Strümpfen“. Formal delikat als Liebeserklärung an seine junge Geliebte zelebriert. In der Zerbrechlichkeit, in der er sie skizziert, gerade so, als würde er ahnen, dass sie früh sterben wird.