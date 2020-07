e-tron Sportback S von Audi: Stromer an der schönen grauen Donau

Von Markus Höscheler

Neuburg an der Donau – Unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Markus Duesmann schein Audi wieder an Selbstvertrauen zu gewinnen. Die durch den Dieselskandal gebeutelte Marke meldet sich wieder öfters zu Wort, enthüllt neue Concept Cars, schwärmt von ihren vielen Patentanmeldungen für Elektroantriebe und verbucht für sich, dass der e-tron, das erste Elektroauto der Marke, derzeit Weltmarktführer in „seinem Segment“ ist, also bei den Oberklasse-Sport-Utility-Vehicles. Im ersten Halbjahr konnte Audi 17.641 Einheiten global ausliefern – ein Plus von 86,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, der Corona-Pandemie zum Trotz.

Seit dem Frühjahr bereichert der e-tron Sportback mit coupéförmigem Dachlinienverlauf das Sortiment, im nächsten Jahr sind die elektrischen Serienfahrzeuge GT, Q4 und Q4 Sportback programmiert. Und in diesem Herbst? Da reicht Audi zwei Spitzenversionen des e-tron nach, nämlich den e-tron S und den e-tron S Sportback.

Beide Modelle heben sich von den Basisfabrikaten bereits optisch ab – etwa durch breitere Radläufe (je 23 Millimeter). Dazu gibt es silberfarbene Akzente und auf Wunsch in Kontrastfarbe lackierte Teile im unteren Bereich der Karosserie.

Technisches Highlight der neuen S-Varianten ist jedoch die Verwendung eines dritten Elektromotors. Ein Aggregat bedient dabei die Vorderachse, die beiden anderen je ein Hinterrad. Damit kann Audi eine spezielle Art des elektrischen Torque Vectoring umsetzen und im Bereich der Hinterachse radselektiv Drehmomente variieren. Daraus ergibt sich ein besonders kurvendynamisches Verhalten, wie erste Probefahrten westlich von Ingolstadt ergeben haben. Auf der abgesperrten Rennstrecke zeigt sich das noch besser, wenn der Schleuderschutz deaktiviert wird: Dann lassen sich mit dem von uns gefahrenen e-tron S Sportback recht locker Drifts umsetzen, die höchsten Fahrspaß bereiten. Jedenfalls ist das Einlenkverhalten des dreimotorigen Elektroautos ein prägsames.

So leichtfüßig sich der ­e-tron S Sportback auch verhält, so kann er nicht sein hohes Eigengewicht verbergen: Rund 2,5 Tonnen bringt er auf die Waage. Ein guter Teil davon geht auf das Konto des 95-kWh-Lithium-Ionen-Akkus, der davon rund 86 Kilowattstunden für eine WLTP-Reichweite von rund 365 Kilometern (beim e-tron S: 360 km) bereithält. Im Boost-Modus können bis zu 503 PS (370 Kilowatt) agieren, nebenbei stemmt das Motorentrio gemeinsam ein maximales Drehmoment von 973 Newtonmetern. Damit beschleunigt das Fahrzeug in 4,5 Sekunden von null auf 100 km/h – bis zu 210 km/h sind möglich.

Nicht nur beim Antrieb zeigt sich Audi erfinderisch, sondern auch bei der Aerodynamik: Radläufe werden durchströmt, dazu gibt es einen steuerbaren Kühllufteinlass mit Kanälen zur Kühlung der vorderen Radbremsen. Insgesamt kann sich der ­e-tron S mit einem cw-Wert von 0,28 sehen lassen, der e-tron S Sportback kann dies mit 0,26 noch einmal unterbieten.

Serienmäßig rollen die S-Modelle auf 20-Zöllern, auf Wunsch gibt es 21-Zoll-Leichtmetallräder, später will Audi sogar das 22-Zoll-Format nachreichen. Ab Werk lackiert der Hersteller die Bremssättel schwarz und fügt ein S-Logo an, als Option führt Audi eine orangefarbene Lackierung samt e-tron-Logo an. Ein weiteres Extra sind virtuelle Außenspiegel anstelle gewöhnlicher Sehhilfen – schlank geformte Kameras liefern hochauflösende Bilder in den Innenraum. An diese Funktion muss sich der Fahrer aber erst gewöhnen.