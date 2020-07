Elf Tote bei Rettungsversuch eines Buben in Ägypten

In Ägypten sind elf Menschen nach Medienberichten ertrunken, als sie versuchten, einen badenden Buben aus dem Mittelmeer zu retten. Die Behörden ordneten anschließend die Schließung des Strandes in Alexandria an, wie die ägyptische Zeitung „Al-Ahram“ am Samstag berichtete. Wie die Tourismusbehörde in Alexandria mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag.