Maurach am Achensee – Ruhig und beschaulich liegt er da – der Achensee. Und dennoch blutet so manchem Naturliebhaber das Herz, wenn er sieht, wie respektlos sich manche Besucher gegenüber der Natur hier verhalten. Zigarettenkippen und leere Getränkedosen verunstalten den Uferbereich. Die Kübel fürs Gassisackerl werden als Müllkübel zweckentfremdet und was nicht mehr hineinpasst, einfach daneben liegengelassen.