Innsbruck – Der Druck auf die Grundpreise in Tirol hält weiter an, vor allem Freizeitwohnsitze sind beliebt. Doch ihre Anzahl ist begrenzt, nur acht Prozent am gesamten Wohnungs- und Häuserbestand sind in den Gemeinden erlaubt. In vielen Tourismus-Hotspots wird dieser Wert aber bereits um ein Vielfaches überschritten. Deshalb werden oft die gesetzlichen Bestimmungen umgangen und rund 10.000 Immobilien im Land als nicht genehmigte Ferienwohnungen genützt.