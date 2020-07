Schotte Warren Sieger der Austrian Open - Steirer Nemecz 34.

Einen Sieger, der seine Golftasche selbst über den Kurs trägt, hat es auf der European Tour wohl noch nie gegeben. Der Schotte Marc Warren sorgte am Sonntag bei den Austrian Open in Atzenbrugg (NÖ) für diese Premiere, er holte sechs Jahre nach seinem bisher letzten Erfolg seinen vierten Titel und erhielt einen Scheck über 85.000 Euro. Lukas Nemecz landete als bester Österreicher an der 34. Stelle.

Beim Neustart der Europa- und der Challenge Tour nach viermonatiger Zwangspause wegen der Coronavirus-Pandemie setzte sich der 39-jährige Warren nach einer 70er-Schlussrunde mit dem Gesamtscore von 275 (13 unter Par) mit einem Schlag Vorsprung auf den Deutschen Marcel Schneider durch. Als Co-Spitzenreiter in den Schlusstag gestartet, hielt Warren seine Nerven im Zaum „Ich habe versucht, die Gedanken an den Sieg aus dem Kopf zu bringen“, sagte der Profi, der vor dem Wochenende nur 208. der Saisonwertung gewesen war.

Am letzten Loch rettete Warren das Par und triumphierte vor dem 30-jährigen Challenge-Tour-Spieler Schneider, der die vier Runden mit je 69 Schlägen (3 unter Par) wie ein Uhrwerk abspulte. „Diesen Sieg genieße ich noch mehr als die ersten drei. Ich hoffe, dass noch einige folgen werden, aber nach so langer Zeit wieder zu gewinnen, das hätte nicht besser laufen können“, freute sich Warren, der sich in der Saisonwertung auf den 63. Rang verbesserte. Am zweiten Niederösterreich-Turnier, den Euram-Bank-Open ab Mittwoch im GC Adamstal in Ramsau, wird er nicht teilnehmen.