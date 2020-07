Mehr als 20 Menschen bei Brand auf US-Marineschiff verletzt

Bei einem Großbrand auf einem Schiff der US-Marine sind mehr als 20 Menschen verletzt worden. Das amphibische Angriffsschiff „USS Bonhomme Richard“ hatte sich zur Wartung in einem Marine-Stützpunkt im südkalifornischen San Diego befunden, als sich am Sonntag an Bord eine Explosion ereignete und das Feuer ausbrach, wie die Zeitung „Navy Times“ berichtete.