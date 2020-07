Karrierecoach rät: Gehalt besser nach der Krise verhandeln

Innsbruck –„Der richtige Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung ist, wenn es dem Unternehmen prinzipiell gut geht“, meint Karrierecoach Andrea Jindra. „Das ist derzeit ein großer Knackpunkt. Denn gerade in Corona-Zeiten geht es sehr vielen Betrieben nicht gut. Dieses Thema sollte man derzeit durchaus planen und durchdenken, aber besser nach hinten verschieben.“ Dennoch gilt es, die zu leistende Arbeit im Auge zu behalten: „In Branchen, in denen beispielsweise durch die Corona-Krise jetzt mehr Arbeit geleistet werden muss, könnte man dennoch eine Gehaltsverhandlung anstreben.“

Allem voran sollte man sich aber zu jeder Zeit prinzipiell die Frage stellen, ob und vor allem warum eine Erhöhung des Gehalts angebracht ist: „In der Vorbereitung sollte man sich gute Gründe für eine Gehaltserhöhung überlegen. Beispielsweise, dass man vielleicht mehr leistet als der Durchschnitt. Oder weil es generell einfach mehr Arbeitsaufwand und damit auch mehr Verantwortung im Unternehmen gibt.“ Außerdem geht es in puncto Vorbereitung auch stark um das gezielte Ausformulieren. Die Expertin rät auch, „dieses Gespräch zu üben und durchzugehen: Wie bringe ich das, was ich sagen will, so rüber, dass es nicht wie eine trotzige Forderung, sondern mehr wie ein Arbeitsangebot klingt. Immerhin hat das Unternehmen ja einen Nutzen vom jeweiligen Arbeitnehmer.“