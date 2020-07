Schwere Paragleiter-Unfälle in Vorarlberg und der Steiermark

Zu folgenschweren Unfällen im Flugsport ist es am Sonntag in Vorarlberg und der Steiermark gekommen. Am Sonntagnachmittag verunglückte ein 60-jähriger Gleitschirmflieger aus Deutschland in Andelsbuch (Bregenzerwald) tödlich. Ein 45 Jahre alter Paragleiter aus Graz verletzte sich wiederum durch einen verdrehten Gleitschirm in St. Radegund bei der Landung schwer.