Wa(a)ldpark ist eröffnet: Nauders investiert in Spielplatz

Nauders – Die Ferienregion Nauders ist um eine Attraktion reicher. Rund 400.000 Euro wurden in den letzten Jahren in das Gebiet rund um das Mösle investiert. Herz ist der so genannte Wa(a)ldpark, der vor wenigen Tagen feierlich eröffnet wurde. Der Name ist eine Kombination aus Wald und Waal, erklärt TVB-Geschäftsführer Manuel Baldauf. Waale sind alte Bewässerungsleitungen.