Sprintwettbewerb „Count of Castle“: Schnellster wird Graf von Heinfels

Heinfels – Am 8. August geht es rund um die frisch sanierte Burg Heinfels sportlich zu. Dann findet nämlich zum ersten Mal der Sprintwettbewerb „Count of Castle“ (zu Deutsch: „Graf der Burg“) statt. 60 Läuferinnen bzw. Läufer können teilnehmen. Der Intervall-Start beginnt um 18 Uhr bei der historischen „Punbrugge“ in Heinfels, dann geht es über 100 Höhenmeter bis ganz hinauf auf den höchsten Punkt des Bergfrieds, also des Burgturms. Wer am schnellsten läuft, erhält den Titel „Graf“ oder „Gräfin“ von Heinfels. Zuschauer sind erwünscht.