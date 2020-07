Mehr Busse für weniger Viren: Region Wilder Kaiser stockt in Corona-Krise auf

Ellmau, Scheffau – Überfüllte Busse und Züge, in denen sich Körper an Körper schmiegen, sind ein Tummelplatz für Viren. Nicht umsonst ist der Mund-Nasen-Schutz (MNS) weiterhin Pflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, ebenso wie der Mindestabstand von einem Meter. Dicht an dicht gedrängt – solche Szenen will man in der Region Wilder Kaiser in diesem Sommer präventiv vermeiden. Der Tourismusverband verdoppelt daher ab 17. Juli sein Busangebot für Einheimische und Urlauber. „Alle Fahrgäste im KaiserJet und Wanderbus sollen sich weiterhin wohl und sicher fühlen“, meint TVB-Geschäftsführer Lukas Krösslhuber.