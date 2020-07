"Schlager, Stars & Sterne": Silbereisen live vom Speichersee in Kitzbühel

Kitzbühel – Ganz oben in den Kitzbüheler Alpen, vom Speichersee Ehrenbachhöhe, startet Florian Silbereisen am 25. Juli um 20.15 Uhr live im ARD und im ORF die große Open-Air-Eurovisionsshow „Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich!“. Am See, auf dem See und im See begrüßt er aller Voraussicht nach Roland Kaiser, Matthias Reim, Ben Zucker, Andy Borg, DJ Ötzi, Thomas Anders, Sarah Lombardi, Voxxclub, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Giovanni Zarrella und viele weitere Stars. Eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR mit dem ORF. (TT)