Dutzende Verletzte nach Explosion im Nordosten Afghanistans

Bei einer Explosion einer Autobombe im Nordosten Afghanistans sind mindestens 50 Menschen verletzt worden. Der Angriff erfolgte in der Provinzhauptstadt Aibak vor einem Gebäude des Inlandsgeheimdienstes, wie zwei Regierungsvertreter der Provinz der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagten. Viele der Verletzten seien Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die sich nahe dem Anschlagsort befindet.

Bei landesweiten Gefechten wurden in der Nacht außerdem mindestens 25 Angehörige der Sicherheitskräfte getötet. Die Angriffe erfolgten in der nördlichen Provinz Kunduz, in der Zentralprovinz Parvan sowie in Badakhshan im Nordosten, wie mehrere Provinzräte sagten.