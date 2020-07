Tote und Dutzende Verletzte bei Anschlag in Afghanistan

Bei einem Anschlag mit einer Autobombe sind im Nordosten Afghanistans mindestens 10 Menschen getötet und 43 weitere verletzt worden. Der Angriff erfolgte in der Provinzhauptstadt Aibak vor einem Gebäude des Inlandsgeheimdienstes, wie der Provinzgouverneur der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagte. Etwa die Hälfte der Verletzten seien Mitarbeiter der Stadtverwaltung gewesen.

Bei landesweiten Gefechten wurden in der Nacht auf Montag außerdem mindestens 25 Angehörige der Sicherheitskräfte getötet. Die Angriffe erfolgten in der Nordprovinz Kunduz, in der Zentralprovinz Parvan sowie in Badakhshan im Nordosten, wie mehrere Provinzräte sagten.