Ehemaliger Servicemann zu zwölf Monaten bedingt verurteilt

Der ehemalige Techniker und Servicemann Emanuel M. ist am Montag am Landesgericht Innsbruck wegen Beitrags zum Sportbetrug zu zwölf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der 35-Jährige soll unter anderem vom deutschen Sportmediziner Mark S. Wachstumshormon für mehrere Sportler besorgt haben. Das Urteil war bereits rechtskräftig.

Zudem muss der 35-Jährige eine Geldstrafe von 240 Tagessätzen a 14 Euro - also insgesamt 3.360 Euro - zahlen. M. bekannte sich zu Prozessbeginn teilweise schuldig. Er gab an, unter anderem für die ehemaligen Langläufer Dominik Baldauf und Max Hauke Wachstumshormon bei Mark S. besorgt zu haben. Außerdem habe er auch mehrere Fahrten für Sportler unter anderem zu Blutdopingbehandlungen durchgeführt.

Auch den Namen von Skistar Hannes Reichelt ließ M. im Prozess fallen. Der ehemalige Trainer Gerald H. habe ihn gefragt, „ob es möglich wäre, etwas für Hannes Reichelt zu besorgen“, gab der 35-Jährige vor Gericht an. Er habe daraufhin „etwas“ von Marks S. besorgt - ob es ein Wachstumshormon war, daran könne er sich jetzt nicht mehr erinnern - und dies an H. übergeben. Ob dieser es dann weiter an Skistar Reichelt gegeben habe, wisse er nicht, meinte der Servicemann. „Immer wenn mich jemand um etwas gebeten hat, habe ich es halt gemacht“, sagte der Angeklagte zu seiner Vermittlerrolle zwischen dem Sportmediziner und den Sportlern.

Emanuel M. war im Zuge der „Operation Aderlass“ bei den Behörden aufgeschlagen. Bei der „Operation Aderlass“ handelt es sich um Ermittlungen in einer internationalen Blutdopingaffäre, die im Februar 2019 während der Nordischen WM in Seefeld sowie in Deutschland aufgeflogen ist. Die Liste der mutmaßlich in den Blutdoping-Skandal um den deutschen Arzt Mark S. verwickelten Sportler soll 24 Namen umfassen. Zudem sollen auch mehrere Trainer und Betreuer in den Skandal verwickelt sein.