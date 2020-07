Noch vor Corona-Krise: Tirol punktete 2019 mit zweitstärkstem Wachstum

Wien – Im abgelaufenen Jahr hatte Tirol mit +2,2 Prozent das zweithöchste Wirtschaftswachstum in den Bundesländern. Nur in der Steiermark (+2,3 Prozent) war die Bruttowertschöpfung im Vergleich zu 2018 höher. Das ergibt eine aktuelle Schnellschätzung des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo). Auch Salzburg (+2 Prozent) und das Burgenland (+1,8 Prozent) konnten überdurchschnittlich wachsen. Grund dafür ist laut Wifo-Experte Matthias Firgo, dass stärker export- und industrieorientierte Bundesländer wie Oberösterreich oder Vorarlberg „ein nicht mehr so günstiges konjunkturelles Umfeld wie in den vergangenen Jahren und noch im ersten Halbjahr 2019 vorgefunden haben“. Industriell geprägte Länder hatten nach 2018 beobachteten Wachstumsvorteilen ein unterdurchschnittliches Wachstum, stärker vom Dienstleistungssektor geprägte Bundesländer profitierten auch von der steigenden (privaten sowie öffentlichen) Konsumnachfrage.