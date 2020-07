Einjähriger starb durch Schüsse in New York

Nach Schüssen in New York ist ein einjähriges Kleinkind ums Leben gekommen. Der kleine Bub sei in der Nacht auf Sonntag während einer Grillparty in einem Park im Stadtteil Brooklyn in seinem Kinderwagen gewesen, als zwei Männer aus bisher ungeklärter Ursache zu schießen anfingen, teilte die Polizei mit. Das Kleinkind wurde in den Bauch getroffen und starb kurz danach im Krankenhaus.