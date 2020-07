Preis der Kunsthalle Wien an Abiona Esther Ojo, Huda Takriti

Der zum sechsten Mal vergebene der Preis der Kunsthalle Wien geht heuer an Abiona Esther Ojo und Huda Takriti. Die Auszeichnung, eine Kooperation mit der Akademie der bildenden Künste und der Universität für angewandte Kunst, ist mit jeweils 3.000 Euro dotiert. Eine begleitende Ausstellung in der Kunsthallen-Dependance am Karlsplatz eröffnet am 24. November.