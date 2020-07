Der FC Wacker belohnte sich in Kapfenberg spät, aber doch

Kapfenberg – Um 6.30 Uhr stieg der FC Wacker am Dienstag in den Bus Richtung Kapfenberg. Und auch am Spielfeld präsentierten sich die Innsbrucker als Frühstarter: Nach sechs Minuten traf Murat Satin zur schwarz-grünen Führung. Diese konterte allerdings Michael Wildbacher nach 13 Minuten mit dem 1:1-Ausgleich. Das war dann auch der aus Gastgeber-Sicht „schmeichelhafte“ Pausenstand, weil der FC Wacker als klar überlegene Mannschaft eine ganze Reihe an Top-Chancen ausließ. Und als der Ball durch Zaizen doch einmal im Netz zappelte, entschied Schiri Jandl auf Abseits.