Neuer Kandidat für den Chefsessel in Ehrwald

Ehrwald – Er ist 56 Jahre alt, betreibt ein Ingenieurbüro in Ehrwald und hat es sich zum Ziel gesetzt, bei den Gemeinderatswahlen 2022 Bürgermeister der Zugspitzgemeinde zu werden: Peter Steger. „Ja, ich trete mit einer eigenen Liste an und will auch Bürgermeister werden“, bestätigt er gegenüber der TT. Dass er keinerlei Erfahrung in der Kommunalpolitik mitbringt, schreckt ihn nicht ab. Auch dass er eineinhalb Jahre vor der Wahl seine Kandidatur öffentlich bekannt gibt, ist kein Zufall. „Ich gehe einen völlig neuen Weg. Ich werde mir 40 bis 50 Personen suchen und ein Jahr vor der Wahl entscheiden, wer auf der Liste sein soll und welche Funktion er oder sie dann ausüben soll. Die Bürger sollen wissen, wer für welchen Bereich zuständig ist. Auch um die Aufgaben zu verteilen, damit nicht alles beim Bürgermeister landet.“