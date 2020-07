Lienz –Seit 1946 gibt es in der Osttiroler Bezirkshauptstadt einen eigenen Fußballclub namens Rapid Lienz. Nach finanziellen Turbulenzen im Jahr 2000 und einer Neugründung steht der Verein heute gut da. Doch das könnte sich ändern. Denn der langjährige Obmann Robert „Didi“ Müller und seine Vorstandskollegen wollen nicht mehr. Schon letztes Jahr im September hatte Didi Müller seinen Abschied zu Saisonende, also im Mai 2020, angekündigt. Zehn Jahre lang war Müller damals schon Rapid-Obmann gewesen. Der 59-Jährige fand es an der Zeit, dass andere, jüngere Kräfte den Lienzer Verein übernehmen.