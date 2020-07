Olympia in Tokio in abgespeckter und einfacherer Version

Die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf 23. Juli bis 8. August 2021 verschobenen Olympischen Sommerspiele in Tokio sollen in einer abgespeckten und einfacheren Version stattfinden, um die Kosten zu minimieren. Das kündigte der Chef von Japans Olympischen Komitee, Yasuhiro Yamashita, an. Er erklärte, dass die Sicherheit der Spiele, nicht deren Extravaganz, oberste Priorität haben werde.