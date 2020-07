Prozess in Graz: 28-Jähriger soll Fremde getötet haben

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag die Tötung einer jungen Frau im Mittelpunkt eines Geschworenenprozesses gestanden. Ein psychisch Kranker hatte im Februar eine ihm völlig Fremde mitten auf der Straße durch 19 Messerstiche so schwer verletzt, dass sie am nächsten Tag starb. Ein Motiv für die Tat gab es nicht, der Mann ist geständig und gilt als nicht zurechnungsfähig.