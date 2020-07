Innsbruck, See – Für jenen Wolf, der am Wochenende im Paznaun mehrere Nutztiere gerissen haben soll, könnte es eng werden. Das Land will jetzt mit Experten das weitere Vorgehen beraten. Immer öfter ist die Rede von einer möglichen Entnahme des Tieres, für die es in besonderen Fällen laut Wolfsmanagementplan eine rechtliche Grundlage gibt.