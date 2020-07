Entscheidung „ohne Groll“: Schützen-Vize strich die Fahne

Innsbruck – Denkbar knapp fiel Ende Juni die Wahl zum neuen Tiroler Landesschützenkommandanten aus. Der Axamer Thomas Saurer erhielt 28 Stimmen mehr als der Lanser Christian Meischl und wurde ins höchste Amt eines der größten Traditionsverbände im Land berufen. Der in der Kampfabstimmung unterlegene Meischl hätte eigentlich, so wurde es zumindest kommuniziert, seine Funktion als Kommandant-Stellvertreter weiter ausüben sollen, ist nun aber zurückgetreten. „Aus persönlichen Gründen“, wie er sagt.

Gleich am Tag nach der Wahl habe er sich beim neu gewählten Landeskommandanten Saurer gemeldet und ihm seinen Rücktritts-Wunsch mitgeteilt, erklärt Christian Meischl im Gespräch mit der TT. Neun Jahre war er zuvor Teil der Bundesleitung des Bundes der Tiroler Schützen, habe nach der verlorenen Abstimmung einen „Schlussstrich ziehen wollen. Auch weil ich das Gefühl hatte, nicht mehr in die Gruppe zu passen, die der neue Landeskommandant um sich geschart hat.“ Die Entscheidung sei allerdings „ohne Groll“ gefallen, sagt Meischl. „Ich will auch nicht, dass sich die Schützen jetzt in zwei Lager spalten.“