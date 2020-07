Ein Drittel Bangladeschs nach heftigem Monsun unter Wasser

Der in diesem Jahr äußerst heftig ausfallende Monsun-Regen hat ein Drittel von Bangladesch unter Wasser gesetzt. „Dies wird die schlimmste Überschwemmung seit einem Jahrzehnt sein“, sagte Arifuzzaman Bhuiyan, der Leiter des Flutvorhersage- und Warnzentrums in Bangladesch, am Dienstag. Mindestens 1,5 Millionen Menschen sind demnach betroffen.