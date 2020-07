Klagenfurt nach 3:1 im Horn-Nachtrag wieder 3 Punkte vorne

Austria Klagenfurt bleibt in der 2. Fußball-Liga auf Aufstiegskurs. Am Dienstag gewannen die Kärntner die am Freitag wegen Regens zur Pause abgebrochene Partie der 27. Runde in Horn in einer Neuauflage mit 3:1 (2:0) und haben drei Spieltage vor Schluss den Vorsprung auf die SV Ried auf drei Punkte ausgebaut.