Nordmazedonier wählen ein neues Parlament

In Nordmazedonien wird am Mittwoch ein neues Parlament gewählt. Die letzten Prognosen gingen von einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden führenden Parteien, dem Sozialdemokratischen Bund (SDSM) von Zoran Zaev und der nationalkonservativen VMRO-DPMNE von Hristijan Mickoski, aus. Erste Resultate werden in der Nacht auf Donnerstag erwartet.