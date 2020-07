Dutzende Festnahmen bei Protesten gegen Netanyahu in Israel

Die israelische Polizei hat bei Protesten gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Jerusalem 50 Menschen festgenommen. Sie würden verdächtigt, an Störaktionen und Angriffen auf Beamte und Journalisten beteiligt gewesen zu sein. Tausende Demonstranten hatten den wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagten Netanyahu am Dienstagabend zum Rücktritt aufgefordert.