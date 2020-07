Dialog der Abstraktionen in der Innsbrucker Galerie Kugler

Unter dem Titel „Dialog der Bilder“ eröffnete die Galerie die Ausstellung am vergangenen Wochenende gleich zweifach; in ihren Schauräumen in Innsbruck und in einem privaten Showroom von Rafael Jablonka in Seefeld. Es war die Idee des in Polen gebürtigen Sammlers und Galeristen, der in Tirol eine zweite Heimat gefunden hat, Gross und Bleckner zusammenzuführen.