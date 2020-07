Macron bei Spaziergang von „Gelbwesten“ ausgebuht

Am französischen Nationalfeiertag ist Präsident Emmanuel Macron bei einem Spaziergang mit seiner Frau Brigitte in den Pariser Tuilerien-Gärten ausgebuht worden. Der mit einer Lederjacke bekleidete 42-Jährige traf dort zufällig auf Anhänger der „Gelbwesten“-Protestbewegung, wie ein in der Nacht auf Mittwoch auf Facebook veröffentlichtes Handyvideo zeigt.