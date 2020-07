KTM Motohall: Ermittlungen offenbar gegen Ex-LH Pühringer

Die umstrittene Kulturförderung des Landes Oberösterreich für die KTM-Motohall in Mattighofen (Bezirk Braunau) ist auch ein Fall für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien. Es dürften Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gegen Ex-Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) laufen, wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ (OÖN) am Mittwoch berichteten.