Eine Tote bei Messerangriffen auf drei Frauen in Norwegen

Nach Messerattacken auf drei Frauen hat die Polizei in Norwegen einen Verdächtigen festgenommen. Der 31-Jährige muss sich wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten, wie die Ermittler mitteilten. Die Frauen waren in der Nacht auf Mittwoch an verschiedenen Orten in der südlich von Oslo gelegenen Stadt Sarpsborg angegriffen worden.