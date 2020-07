Steirer kam bei Bergunfall in französischen Alpen ums Leben

Ein 21-jähriger Alpinist aus Österreich ist am Dienstag in den französischen Alpen zu Tode gestürzt. Demnach kam der junge Bergsteiger am Dibona-Gipfel südöstlich von Grenoble ums Leben. Der Bergsteiger, der mit drei Freunden unterwegs war, stürzte beim Abstieg rund 50 Meter in die Tiefe, wie die örtlichen Bergretter mitteilten. Bei ihm handelte es sich laut Außenamt in Wien um einen Steirer.