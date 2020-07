Serbien und Kosovo führen wieder Gespräche in Brüssel

Nach eineinhalb Jahren führen Serbien und Kosovo erstmals wieder direkte Gespräche unter EU-Vermittlung. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Ministerpräsident Avdullah Hoti treffen sich am Donnerstagnachmittag in Brüssel. Von EU-Seite nehmen der Außenbeauftragte Josep Borrell und der Westbalkan-Beauftragte Miroslav Lajcak an den Beratungen teil.