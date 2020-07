Juventus lässt mit 3:3 in Sassuolo erneut Punkte liegen

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A mit dem 36. Scudetto vor Augen zum dritten Mal in Folge Punkte liegen gelassen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo musste sich in Sassuolo mit einem 3:3 begnügen. Weil Verfolger Lazio Rom nach drei Niederlagen ebenfalls nicht über ein Remis hinauskam (0:0 bei Udinese), ist der Vorsprung von Juventus weiter beruhigend groß.