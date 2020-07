Tönnies startet nach Corona-Zwangspause Schlachtbetrieb

Nach vier Wochen Zwangspause wegen eines massiven Corona-Ausbruchs hat Deutschlands größter Schlachtbetrieb Tönnies am Stammsitz in Nordrhein-Westfalen seine Produktion wieder hochgefahren. In der Früh wurden in Rheda-Wiedenbrück die ersten Schweine angeliefert. Zugleich soll es ebenfalls am Donnerstag nochmals eine Begehung der Behörden geben.