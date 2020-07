„Der Fall Richard Jewell“: Geschichte eines Außenseiters

Der übereifrige wie übergewichtige Jewell arbeitet als Security bei den Olympischen Spielen in Atlanta im Jahr 1996. Als er während eines Konzerts eine Rucksackbombe entdeckt und Alarm schlägt, rettet er viele Menschenleben. Doch die wahre Geschichte, die Eastwood hier erzählt, beginnt erst, als der zum Held erklärte Jewell plötzlich selbst ins Visier der unsympathischen FBI-Ermittler (u. a. Jon Hamm) gerät. Hier stützt sich der Film auf zwei Texte mit weniger neutralem Titel: „American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell“ und „The Suspect: An Olympic Bombing, the FBI, the Media, and Richard Jewell, the Man Caught in the Middle“.