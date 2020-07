Bezirksgericht Innsbruck hat neuen Chef

Innsbruck – Die seit 2007 amtierende Vorsteherin des Bezirksgerichts Innsbruck, Angelika May, tritt mit Ende Juli 2020 in den Ruhestand. Ihr folgt der 47-jährige Richter des Bezirksgerichts Innsbruck, Clemens Krenn, nach.

Angelika May war 1992 aus der Advokatur in das Richteramt gewechselt. Sie hatte zunächst die Doppelplanstellen bei den Bezirksgerichten Telfs und Landeck sowie Telfs und Innsbruck inne, ehe sie 2006 Vorsteherin des Bezirksgerichts Schwaz wurde. Seit Anfang 2007 steht sie dem Bezirksgericht Innsbruck, dem drittgrößten Bezirksgericht im gesamten Bundesgebiet, vor. Das Familienrecht lag ihr immer ganz besonders am Herzen.