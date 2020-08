Elektroauto ID.3 von VW: Spätstarter mit Erfolgsdruck

Wolfsburg – In den letzten vierzig Jahren lautete das Rezept für Erfolgsmodelle aus Wolfsburg in etwa so: statt der Erste zu sein, lieber aus den Fehlern der anderen lernen und es dann richtig machen. Diesmal hat das nicht so ganz geklappt – die Entstehungsgeschichte des ID.3 ist reich an hauseigenen Pannen. Wobei sich nicht der E-Antrieb selbst, sondern die komplexe Bord-Software als widerspenstig erwies.