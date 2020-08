Seat Leon Kombi: Spanisches Zukunftspaket

Wien – Liebe geht nicht nur durch den Magen, sondern auch den Wagen – was also liegt näher, als beides zu verbinden? Im 13. Wiener Gemeindebezirk kann man ab Mitte August beides haben – die Hola!-Tapasbar ist ein Gemeinschaftsprojekt von Seat und dem spanischen Star-Koch Juan Amador. In schicker Atmosphäre sind die berühmten iberischen Häppchen zu genießen – und jeweils ein Modell von Seat und Cupra zu beäugen, mit denen das Lokal seinen Gästen zwei außergewöhnliche Einrichtungs-Accessoires bietet.